Рекордный объем ввода многоквартирного жилья прогнозируется в 2023 году — до 50 млн кв. м

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекордные показатели ввода жилья в многоквартирных домах прогнозируются по итогам по итогам 2023 года — около 50 млн квадратных метров. Об этом на форуме «Зерно Сибири» сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

«В этом году будет рекорд по вводу [многоквартирного] жилья, я думаю, под 50 млн кв. м», — сообщил Клепач, добавив, что часть построенного в прошлом году жилья будет введена в этом. По его словам, в среднем ежегодно вводится 40-45 млн кв. метров жилья в многоквартирных домах.

По информации эксперта, около половины вводимого жилья в РФ приходится на индивидуальное жилищное строительство. В то же время он отметил, что продается 60-70% многоквартирного жилья, остальное остается у банков из-за недостаточной платежеспособности населения.

Как сообщалось, в 2022 году в России введен рекордный объем жилья — 102,7 млн кв. м (+11% к 2021 году), это позволило 3,7 млн российских семей улучшить свои жилищные условия.