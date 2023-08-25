Индия и Китай договорились ускорить снижение напряженности на границе двух стран
12:20 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия и Китай достигли договоренности об активизации мер по взаимному отводу войск и деэскалации напряженности на границе двух стран в Восточном Ладакхе. Об этом заявил заместитель индийского министра иностранных дел Винай Мохан Кватра.
Договоренности были достигнуты на состоявшейся 23 августа краткой встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге. «В беседе глава правительства Индии выразил обеспокоенность развертыванием китайской армии на границе в Восточном Ладакхе, подчеркнув, что поддержание мира и спокойствия в приграничных районах имеет важное значение для нормализации индийско-китайских отношений, — цитирует заместителя главы индийского МИД газета The Times of India. — Моди и Си Цзиньпин согласились поручить соответствующим должностным лицам активизировать усилия по скорейшему разведению сил и деэскалации напряженности».
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