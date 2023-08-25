ЦАР продолжит сотрудничество с РФ после гибели Пригожина — советник президента
12:32 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банги продолжит военное сотрудничество с Москвой, несмотря на гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил советник президента ЦАР Фидель Гуанджика.
«[Гибель Пригожина] — это печальная новость, он сохранил демократию в нашей стране, так что мы в трауре. Но для нас это ничего не меняет», — приводит его слова газета Financial Times. По словам Гуанджики, ЦАР продолжит взаимодействие с РФ «благодаря соглашению с Кремлем».
НОВОСТИ
- 13:20 25.08.2023
- Дорожное кольцо вокруг Азовского моря сформируют в течение пяти лет — Хуснуллин
- 13:05 25.08.2023
- ВМС КНР успешно испытали «самую мощную в мире» пушку Гаусса — СМИ
- 13:00 25.08.2023
- CAS подтвердил обращение команды США о допуске представителя на слушания дела Валиевой
- 12:40 25.08.2023
- Сбер заплатит в бюджет 3 миллиарда рублей налога на сверхприбыль
- 12:20 25.08.2023
- Индия и Китай договорились ускорить снижение напряженности на границе двух стран
- 12:05 25.08.2023
- Рекордный объем ввода многоквартирного жилья прогнозируется в 2023 году — до 50 млн кв. м
- 12:00 25.08.2023
- Минюст США подал иск в суд против SpaceX из-за дискриминации беженцев при найме на работу
- 11:32 25.08.2023
- Доходы федерального бюджета РФ в 2023 г. могут превысить план на 2 трлн рублей — Клепач
- 11:20 25.08.2023
- Хакеры украли важные данные, касающиеся военного планирования и обороны Польши
- 11:05 25.08.2023
- Сын Дональда Трампа начал продавать футболки с тюремной фотографией отца
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать