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НОВОСТИ

ЦАР продолжит сотрудничество с РФ после гибели Пригожина — советник президента

12:32 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банги продолжит военное сотрудничество с Москвой, несмотря на гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил советник президента ЦАР Фидель Гуанджика.

«[Гибель Пригожина] — это печальная новость, он сохранил демократию в нашей стране, так что мы в трауре. Но для нас это ничего не меняет», — приводит его слова газета Financial Times. По словам Гуанджики, ЦАР продолжит взаимодействие с РФ «благодаря соглашению с Кремлем».

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