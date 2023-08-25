ЦАР продолжит сотрудничество с РФ после гибели Пригожина — советник президента

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банги продолжит военное сотрудничество с Москвой, несмотря на гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил советник президента ЦАР Фидель Гуанджика.

«[Гибель Пригожина] — это печальная новость, он сохранил демократию в нашей стране, так что мы в трауре. Но для нас это ничего не меняет», — приводит его слова газета Financial Times. По словам Гуанджики, ЦАР продолжит взаимодействие с РФ «благодаря соглашению с Кремлем».