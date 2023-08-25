Сбер заплатит в бюджет 3 миллиарда рублей налога на сверхприбыль

12:40

Исходя из финальной версии закона о налоге на сверхприбыль, подписанного президентом РФ, Группа Сбер уплатит в бюджет до 3 млрд. руб. Об этом сообщили в кредитной организации.

«Мы планируем внести эту сумму в качестве обеспечительного платежа до 30 ноября 2023 года. При этом отметим, что Сбер является одним из крупнейших налогоплательщиков в РФ – за 2022 год банк заплатил налог на прибыль в размере 310 млрд руб. Кроме того, по итогам 2022 года Сбера выплатил дивиденды в размере 565 млрд руб.», – уточнили в Сбере. Контрольным пакетом в банке владеет Российская Федерация.

Напомним, ранее был принят закон о налоге на сверхприбыль. Он позволит собрать в казну дополнительные средства, чтобы решить проблему с бюджетным дефицитом.