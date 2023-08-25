Сбер заплатит в бюджет 3 миллиарда рублей налога на сверхприбыль
12:40 25.08.2023
Исходя из финальной версии закона о налоге на сверхприбыль, подписанного президентом РФ, Группа Сбер уплатит в бюджет до 3 млрд. руб. Об этом сообщили в кредитной организации.
«Мы планируем внести эту сумму в качестве обеспечительного платежа до 30 ноября 2023 года. При этом отметим, что Сбер является одним из крупнейших налогоплательщиков в РФ – за 2022 год банк заплатил налог на прибыль в размере 310 млрд руб. Кроме того, по итогам 2022 года Сбера выплатил дивиденды в размере 565 млрд руб.», – уточнили в Сбере. Контрольным пакетом в банке владеет Российская Федерация.
Напомним, ранее был принят закон о налоге на сверхприбыль. Он позволит собрать в казну дополнительные средства, чтобы решить проблему с бюджетным дефицитом.
Новости
- 13:20 25.08.2023
- Дорожное кольцо вокруг Азовского моря сформируют в течение пяти лет — Хуснуллин
- 13:05 25.08.2023
- ВМС КНР успешно испытали «самую мощную в мире» пушку Гаусса — СМИ
- 13:00 25.08.2023
- CAS подтвердил обращение команды США о допуске представителя на слушания дела Валиевой
- 12:32 25.08.2023
- ЦАР продолжит сотрудничество с РФ после гибели Пригожина — советник президента
- 12:20 25.08.2023
- Индия и Китай договорились ускорить снижение напряженности на границе двух стран
- 12:05 25.08.2023
- Рекордный объем ввода многоквартирного жилья прогнозируется в 2023 году — до 50 млн кв. м
- 12:00 25.08.2023
- Минюст США подал иск в суд против SpaceX из-за дискриминации беженцев при найме на работу
- 11:32 25.08.2023
- Доходы федерального бюджета РФ в 2023 г. могут превысить план на 2 трлн рублей — Клепач
- 11:20 25.08.2023
- Хакеры украли важные данные, касающиеся военного планирования и обороны Польши
- 11:05 25.08.2023
- Сын Дональда Трампа начал продавать футболки с тюремной фотографией отца
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать