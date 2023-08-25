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Дорожное кольцо вокруг Азовского моря сформируют в течение пяти лет — Хуснуллин

13:20 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятилетняя программа дорожного строительства в РФ уже сформирована, в ее рамках дорожное кольцо вокруг Азовского моря длиной в 1 400 км будет реконструировано, в том числе участками расширено до четырех полос. Об этом сообщил в пятницу ТАСС вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин на площадке Московского урбанистического форума.

«Мы сначала расширяем существующие дороги, дальше мы делаем подъезды непосредственно к морю. У нас сформирована программа пятилетняя дорожного строительства, где это все учтено. Развитие как на новых территориях, так и существующих исторических наших областей — Крыма и Ростовской области. Дум

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