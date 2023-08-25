Россия и Мьянма возобновят авиасообщение после тридцатилетнего перерыва

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Мьянма в сентябре этого года возобновят прямое авиасообщение после почти тридцатилетнего перерыва, говорится в сообщении Росавиации.

«Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International (Мьянма) разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай — Новосибирск — Мандалай. Ожидается, что авиакомпания приступит к полетам с 5 сентября 2023 года. Полеты будут выполняться на самолете А319 два раза в неделю», — отмечается в сообщении.