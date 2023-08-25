Демонтаж лагерей ЧВК «Вагнер» в Белоруссии объяснили «тактической передислокацией»

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Белоруссии объяснили демонтаж лагерей ЧВК «Вагнер» «тактической передислокацией». Бойцы занимают более выгодные позиции.

Все договорённости касательно обучения белорусских военных остаются в силе. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил член Конституционной комиссии Республики Беларусь, руководитель информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский.

«По предварительным данным, все бойцы находятся в местах их дислокации. Договорённость имеется, кроме того, перемещение в последнее время, которое приняли за сворачивание лагеря, является лишь тактической передислокацией с целью занятия более выгодных позиций. То есть разбор палаточного лагеря, который действительно имеет место быть, связан исключительно с желанием быть вне средств объективного контроля потенциального противника».

Как ранее сообщили белорусские СМИ, лагерь ЧВК «Вагнер» в Могилёвском районе начали демонтировать. Они опубликовали спутниковые снимки, на которых видно, что люди в камуфляжной форме разбирают корпуса лагеря.