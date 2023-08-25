Песков назвал ложью утверждения о причастности Кремля к катастрофе с самолетом Пригожина

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утверждения о том, что Кремль якобы мог быть причастен к авиакатастрофе с самолетом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, — это абсолютная ложь, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас, естественно, вокруг этой авиакатастрофы и трагической гибели пассажиров самолета, в том числе и Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это абсолютная ложь. И здесь, конечно, нужно, освещая эту проблематику, основываться исключительно на фактах», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать такие заявления.