Песков назвал ложью утверждения о причастности Кремля к катастрофе с самолетом Пригожина
14:12 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Утверждения о том, что Кремль якобы мог быть причастен к авиакатастрофе с самолетом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, — это абсолютная ложь, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас, естественно, вокруг этой авиакатастрофы и трагической гибели пассажиров самолета, в том числе и Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это абсолютная ложь. И здесь, конечно, нужно, освещая эту проблематику, основываться исключительно на фактах», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать такие заявления.
НОВОСТИ
- 14:32 25.08.2023
- Путин не поедет на саммит G20 в Индию — Песков
- 14:00 25.08.2023
- Демонтаж лагерей ЧВК «Вагнер» в Белоруссии объяснили «тактической передислокацией»
- 13:32 25.08.2023
- Россия и Мьянма возобновят авиасообщение после тридцатилетнего перерыва
- 13:20 25.08.2023
- Дорожное кольцо вокруг Азовского моря сформируют в течение пяти лет — Хуснуллин
- 13:05 25.08.2023
- ВМС КНР успешно испытали «самую мощную в мире» пушку Гаусса — СМИ
- 13:00 25.08.2023
- CAS подтвердил обращение команды США о допуске представителя на слушания дела Валиевой
- 12:40 25.08.2023
- Сбер заплатит в бюджет 3 миллиарда рублей налога на сверхприбыль
- 12:32 25.08.2023
- ЦАР продолжит сотрудничество с РФ после гибели Пригожина — советник президента
- 12:20 25.08.2023
- Индия и Китай договорились ускорить снижение напряженности на границе двух стран
- 12:05 25.08.2023
- Рекордный объем ввода многоквартирного жилья прогнозируется в 2023 году — до 50 млн кв. м
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать