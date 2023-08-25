Путин не поедет на саммит G20 в Индию — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин не будет очно участвовать в саммите Группы двадцати (G20), который пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, таких планов у президента нет», — сказал представитель Кремля. Отвечая на вопрос, примет ли Путин участие в саммите по видео-конференц-связи, Песков отметил, что формат будет уточняться.