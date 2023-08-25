Путин не поедет на саммит G20 в Индию — Песков
14:32 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин не будет очно участвовать в саммите Группы двадцати (G20), который пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, таких планов у президента нет», — сказал представитель Кремля. Отвечая на вопрос, примет ли Путин участие в саммите по видео-конференц-связи, Песков отметил, что формат будет уточняться.
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