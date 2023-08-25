Система ПВО уничтожила БПЛА в Калужской области
15:12 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская система ПВО уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Бабынинском районе Калужской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале.
«На территории Бабынинского района в 11:57 [мск] силами ПВО был уничтожен БПЛА», — написал он.
Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
В ночь на пятницу над территорией Калужской области была уничтожена ракета С-200. Также система ПВО работала в Малоярославецком и Жуковском районах.
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