Результатов экспертиз, подтверждающих гибель Пригожина, пока нет — Песков
15:32 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подтверждение факта гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возможно только по результатам экспертиз, в том числе генетической, но пока их нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля официальное подтверждение гибели Пригожина.
«Если вы внимательно слышали заявление вчера президента России, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая. Официальных каких-то итогов [пока нет]. Как только они будут готовы к опубликованию, они будут опубликованы», — сказал Песков.
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