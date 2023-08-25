Результатов экспертиз, подтверждающих гибель Пригожина, пока нет — Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подтверждение факта гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возможно только по результатам экспертиз, в том числе генетической, но пока их нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля официальное подтверждение гибели Пригожина.

«Если вы внимательно слышали заявление вчера президента России, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая. Официальных каких-то итогов [пока нет]. Как только они будут готовы к опубликованию, они будут опубликованы», — сказал Песков.