0
0
103
НОВОСТИ

Результатов экспертиз, подтверждающих гибель Пригожина, пока нет — Песков

15:32 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подтверждение факта гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возможно только по результатам экспертиз, в том числе генетической, но пока их нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля официальное подтверждение гибели Пригожина.

«Если вы внимательно слышали заявление вчера президента России, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая. Официальных каких-то итогов [пока нет]. Как только они будут готовы к опубликованию, они будут опубликованы», — сказал Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 25.08.2023
Бойцы-добровольцы должны будут принимать присягу перед госфлагом России — указ Путина
0
36
16:00 25.08.2023
Пять стран ЕС требуют от ЕК продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года
0
65
15:12 25.08.2023
Система ПВО уничтожила БПЛА в Калужской области
0
151
15:00 25.08.2023
В Британии расследуют гибель 88 человек из-за отравления веществом с канадского сайта
0
180
14:32 25.08.2023
Путин не поедет на саммит G20 в Индию — Песков
0
226
14:12 25.08.2023
Песков назвал ложью утверждения о причастности Кремля к катастрофе с самолетом Пригожина
0
259
14:00 25.08.2023
Демонтаж лагерей ЧВК «Вагнер» в Белоруссии объяснили «тактической передислокацией»
0
255
13:32 25.08.2023
Россия и Мьянма возобновят авиасообщение после тридцатилетнего перерыва
0
263
13:20 25.08.2023
Дорожное кольцо вокруг Азовского моря сформируют в течение пяти лет — Хуснуллин
0
289
13:05 25.08.2023
ВМС КНР успешно испытали «самую мощную в мире» пушку Гаусса — СМИ
0
317

Возврат к списку