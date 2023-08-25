Пять стран ЕС требуют от ЕК продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года
16:00 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали обращение к Европейской комиссии (ЕК) с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Об этом заявил польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус на пресс-конференции по итогам встречи с представителями четырех стран, посвященной продлению после 15 сентября запрета импорта украинского зерна.
«Мы выработали общую позицию, которую представим на ближайшем совете», — сказал он.
«Мы поддерживаем запрет ввоза [зерна с Украины] в наши страны до конца года. Это будет наш запрос. Мы опять выступаем с такой инициативой, чтобы этот запрет был продлен до конца года. Это наша твердая позиция, нас всех», — подчеркнул министр. По его словам, также пять стран хотят, чтобы список был «эластичным», то есть чтобы страны могли вносить туда другие продукты или вычеркивать их.
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