Пять стран ЕС требуют от ЕК продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали обращение к Европейской комиссии (ЕК) с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Об этом заявил польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус на пресс-конференции по итогам встречи с представителями четырех стран, посвященной продлению после 15 сентября запрета импорта украинского зерна.

«Мы выработали общую позицию, которую представим на ближайшем совете», — сказал он.

«Мы поддерживаем запрет ввоза [зерна с Украины] в наши страны до конца года. Это будет наш запрос. Мы опять выступаем с такой инициативой, чтобы этот запрет был продлен до конца года. Это наша твердая позиция, нас всех», — подчеркнул министр. По его словам, также пять стран хотят, чтобы список был «эластичным», то есть чтобы страны могли вносить туда другие продукты или вычеркивать их.