Бойцы-добровольцы должны будут принимать присягу перед госфлагом России — указ Путина

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Добровольцы, выполняющие военные задачи, должны будут принимать присягу перед государственным флагом России. Такое решение содержится в опубликованном указе президента РФ Владимира Путина.

Согласно документу, речь идет об участниках добровольческих формирований и иных лицах, содействующих армии в выполнении ее задач и участвующих в специальной военной операции. Кроме того, под действие нормы подпадают работники центра специального назначения «Охрана» Запорожской области и другие аналогичные госпредприятия, создающиеся в регионах в период военного положения.

Также присягу должны будут принимать граждане, привлекаемые к территориальной обороне.