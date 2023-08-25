Бойцы-добровольцы должны будут принимать присягу перед госфлагом России — указ Путина
16:12 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Добровольцы, выполняющие военные задачи, должны будут принимать присягу перед государственным флагом России. Такое решение содержится в опубликованном указе президента РФ Владимира Путина.
Согласно документу, речь идет об участниках добровольческих формирований и иных лицах, содействующих армии в выполнении ее задач и участвующих в специальной военной операции. Кроме того, под действие нормы подпадают работники центра специального назначения «Охрана» Запорожской области и другие аналогичные госпредприятия, создающиеся в регионах в период военного положения.
Также присягу должны будут принимать граждане, привлекаемые к территориальной обороне.
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