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Der Spiegel и ZDF утверждают, что по делу о «Северных потоках» след ведет на Украину

16:32 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Источники, знакомые с ходом расследований диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», утверждают, что следы ведут в одном направлении — на Украину. Об этом пишет телеканал ZDF.

По его информации, появляется все больше свидетельств того, что за взрывами на «Северных потоках» могут стоять преступники, связанные с Украиной. Официально федеральная прокуратура ФРГ продолжает расследование. Однако, по данным ZDF и Der Spiegel, источники, знакомые с ходом расследования, считают следы на Украину особенно убедительными. Достоверных доказательств о том, что подозреваемые из России нет, резюмирует ZDF.

Выводы следователей, имеющиеся на настоящий момент, ясно указывают в сторону Украины.

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