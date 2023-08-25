Der Spiegel и ZDF утверждают, что по делу о «Северных потоках» след ведет на Украину
16:32 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Источники, знакомые с ходом расследований диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», утверждают, что следы ведут в одном направлении — на Украину. Об этом пишет телеканал ZDF.
По его информации, появляется все больше свидетельств того, что за взрывами на «Северных потоках» могут стоять преступники, связанные с Украиной. Официально федеральная прокуратура ФРГ продолжает расследование. Однако, по данным ZDF и Der Spiegel, источники, знакомые с ходом расследования, считают следы на Украину особенно убедительными. Достоверных доказательств о том, что подозреваемые из России нет, резюмирует ZDF.
Выводы следователей, имеющиеся на настоящий момент, ясно указывают в сторону Украины.
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