Вклад строительной отрасли в экономику Москвы составил пятую часть валового регионального продукта города
17:01 25.08.2023
Строительная отрасль вносит большой вклад в экономику Москвы. По словам главы департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, он составил 20% валового регионального продукта столицы, то есть 4,6 трлн руб. «На столицу приходится более 10-й части объема построенных зданий и сооружений – 11%, а по показателям выручки, налоговых отчислений, количеству занятых и производительности труда – Москва значительно опережает показатели по стране», – отметил Левкин в ходе экспертной дискуссии «Строим будущее. Какой будет Стратегия развития строительной отрасли Москвы» на Московском урбанистическом форуме в «Зарядье».
По его данным, в строительной отрасли Москвы заняты более миллиона человек. Такое количество строителей обусловлено высокими стандартами строительства, на выполнение проектов в Москве нужно в 1,5 раза больше людей на 1 кв. м, чем в среднем по РФ.
Активность строительной отрасли приводит к росту в смежных направлениях, таких как архитектурное проектирование, производство стройматериалов, логистика, а также услуги в финансовом и ИТ-секторе. «В 2021 году это принесло 5,6 трлн руб. и 240 тыс. новых рабочих мест», – заявил Левкин.
Как сообщала "НГ", накануне мэр Сергей Собянин заявил на форуме, что Московская агломерация стала одной из крупнейших в мире.
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