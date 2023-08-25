Мигрант совершил попытку самоубийства из-за тяжелых условий жизни на барже в Британии
17:00 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нелегальный мигрант совершил попытку самоубийства из-за тяжелых условий пребывания на барже Bibby Stockholm в проливе Ла-Манш, куда ранее британские власти начали заселять незаконно прибывших в королевство людей. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на письмо, которое мигранты направили главе МВД Великобритании Суэлле Браверман.
Как следует из письма, на барже заболели несколько человек, после чего «один из просителей убежища попытался покончить с собой», но его удалось остановить. Авторы письма описывают баржу как «небезопасное, пугающее и изолированное место», называя ее «местом ссылки».
Правительство Великобритании весной приняло решение поселить нелегалов на Bibby Stockholm с целью сократить расходы на их содержание в отелях и снизить нагрузку на местные органы власти. По данным кабмина, их содержание обходится бюджету в 6 млн фунтов (7,6 млн долларов) в день.
С 7 августа британские власти успели разместить на Bibby Stockholm более 50 мигрантов, которые ждут рассмотрения своих заявок на получение убежища в королевстве. Баржа пришвартована в гавани острова Портленд на юго-западе Англии.
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