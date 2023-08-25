Украинские СМИ сообщили о появлении у ВСУ бригады для работы с морскими дронами
17:12 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отдельная бригада, работающая с морскими дронами-камикадзе, судя по всему, создана в Вооруженных силах Украины (ВСУ). К такому выводу пришли журналисты украинского издания Defence Express.
Журналисты обратили внимание, что накануне президент Украины Владимир Зеленский вручал знаки отличия воинским частям. Среди упомянутых в этом перечне была некая «385-я отдельная бригада морских беспилотных комплексов специального назначения ВМС ВСУ».
В статье говорится, что это первое подобное подразделение в составе украинской армии. По мнению журналистов, его создание может говорить о том, что в стране наладили достаточное производство таких аппаратов, возможно, даже серийное.
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