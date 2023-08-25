Лукашенко заявил, что не брал на себя ответственность за безопасность Пригожина
17:32 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не брал на себя ответственность за безопасность основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и тот его об этом не просил.
«Я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел», — приводит слова президента агентство БелТА.
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