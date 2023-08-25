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НОВОСТИ

Курс доллара на Мосбирже превысил 95 рублей

18:00 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 95 руб. впервые 17 августа текущего года, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 16:07 мск, курс доллара поднялся до отметки 95 руб. (+0,14%).

К 16:12 мск доллар торговался на уровне 95,02 руб. (+0,17%). В то же время евро рос на 0,16%, до 102,82 руб., а юань прибавлял 0,41%, поднимаясь до 13,025 руб.

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