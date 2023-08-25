Более 800 социальных объектов построили в Москве за 11 лет

17:15

В Москве за 11 лет в Москве построили более 800 социальных объектов. По словам руководителя департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, возведены 837 социальных и 1700 жилых объектов.

"За 11 лет в Москве введено в эксплуатацию 372 детских сада, 156 школ, 131 объект здравоохранения и 178 спортивных объектов", – сообщил Левкин на экспертной дискуссии «Строим будущее. Какой будет стратегия развития строительной отрасли Москвы» на Московском урбанистическом форуме.

В 2023 году уже введены в эксплуатацию 60 социальных объектов. "В Москве беспрецедентные объемы строительства жилья. В среднем, за последние четыре года каждый год вводилось на 13% больше, чем в предыдущий", – сообщили Левкин.

Все построенные объекты связывают с городом: подключают к коммунальной инфраструктуре, возводят социальные объекты в шаговой доступности и развивают транспортную инфраструктуру.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что основная задача московских строителей в 2023 году - создание комфортной сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств перед москвичами по программе реновации жилого фонда.