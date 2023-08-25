Нейтралитет не препятствие для помощи Украине, считает МИД Молдавии
18:25 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Нейтралитет нашей страны не означает изоляции. Власти развивают партнерские отношения с организациями и государствами в целях сохранения мира и безопасности», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале министерства.
«С первого дня войны мы решительно осудили агрессию России против Украины. Мы будем и впредь оказывать всевозможную помощь нашим украинским друзьям как на двусторонней основе, так и через международные организации. В то же время мы полны решимости стать членом ЕС», — отмечается в нем.
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