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НОВОСТИ

Нейтралитет не препятствие для помощи Украине, считает МИД Молдавии

18:25 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии не считает нейтралитет страны препятствием для помощи Украине. Об этом говорится в заявлении министерства в ответ на комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая заявила, Запад продолжает активно втягивать Молдавию в конфликт на Украине.

«Нейтралитет нашей страны не означает изоляции. Власти развивают партнерские отношения с организациями и государствами в целях сохранения мира и безопасности», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале министерства.

«С первого дня войны мы решительно осудили агрессию России против Украины. Мы будем и впредь оказывать всевозможную помощь нашим украинским друзьям как на двусторонней основе, так и через международные организации. В то же время мы полны решимости стать членом ЕС», — отмечается в нем.

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