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Лукашенко заявил, что расширение БРИКС приближает конец гегемонии Запада

18:40 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западная гегемония пока не заканчивается, но расширение БРИКС — это сильный шаг в этом направлении. Это заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналистами, сообщает агентство БелТА.

«Я думаю, что западная гегемония пока не заканчивается. Но это (увеличение числа членов БРИКС — прим. ТАСС) сильный шаг в данном направлении. И там не только СМИ, там политики высокого уровня напряглись», — сказал Лукашенко. По его словам, «есть о чем думать и о чем задуматься». «Это очень сильный шаг к многополярному миру», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что это только первый шаг. «А дальше, гляди, и какие-то расчетные единицы, валюта появится. Они же этого боятся больше всего, особенно американцы, которые верховодят. Они понимают, что завтра доллар отберут у них, появится новая валюта, — сказал президент. — И гегемония закончится, на дурницу, как в Беларуси говорят, жить уже не получится».


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