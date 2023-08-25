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Для установления личностей погибших на борту самолета Пригожина проводят экспертизу ДНК

20:10 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты проводят экспертизу ДНК для установления личностей десяти погибших на борту разбившегося в Тверской области самолета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

«В ходе первоначальных следственных действий на месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших. Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы», — сказали в пресс-службе.

Бизнес-джет Embraer, летевший из Москвы в Петербург, разбился вечером 23 августа в Тверской области. По предварительным данным, на борту были десять человек, все они погибли. В списке пассажиров, как сообщили в Росавиации, значился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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