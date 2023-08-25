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НОВОСТИ

В РФ могут упростить трудоустройство россиян младше 18 лет

20:40 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность сделать проще трудоустройство несовершеннолетних россиян. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопросы о реализации мероприятий, направленных на содействие занятости и стимулирование к трудоустройству (в том числе для выполнения временных работ) граждан в возрасте от 14 до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования, включая предоставление льгот работодателям при приеме на работу таких граждан и упрощение приема на работу граждан в возрасте до 18 лет», — говорится в одном из пунктов.

Поручение дано правительству РФ совместно с Агентством стратегических инициатив.

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