Собянин: В Москве восстановят девять объектов монументального искусства

21:13

В Москве планируют восстановить девять объектов монументального искусства. По словам мэра Сергея Собянина, это памятники, скульптуры и другие произведения монументального искусства.

Шесть из них находится в центральных районах Москвы. «Мраморная скульптура «Похищение Прозерпины» в Большом Афанасьевском пер., созданная в начале XIX века Паоло Трискорни; бронзовый бюст Михаила Фрунзе на Суворовской площади работы Евгения Вучетича и Григория Захарова; бронзовый памятник Надежды Крупской скульпторов Белашовых на площади Сретенские Ворота; три произведения Николая Андреева: ограда и гранитная плита к памятнику Федору Гаазу в Малом Казенном пер., а также скульптура «Рабочий» из бетона, установленная в 1925 году на площади Крестьянская Застава», – сообщил глава города.

Как отмечает градоначальник, два памятника расположены на Ленинградском проспекте. Это гранитный бюст Константина Циолковского работы Сергея Меркурова и Исидора Француза, а также гранитный бюст Николая Жуковского, созданный Георгием Неродой. Девятый объект находится на Кутузовском проспекте, это бронзовый бюст Михаила Кутузова, созданный скульптором Николаем Томским и архитектором Львом Голубовским.

Собянин отметил, что в Москве уделяют много внимания сохранению и исторических богатств. За время действия комплексной программы реставрации действующей с 2011 года, в порядок удалось привести более 2 000 памятников архитектуры, открыты более 60 новых музеев, возрожден Северный речной вокзал, в старом промышленном здании создан Дом культуры «ГЭС-2». Причем, по словам Собянина, городские власти не планируют останавливаться на достигнутых результатах.





