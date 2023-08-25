Собянин: В Москве восстановят девять объектов монументального искусства
21:13 25.08.2023
В Москве планируют восстановить девять объектов монументального искусства. По словам мэра Сергея Собянина, это памятники, скульптуры и другие произведения монументального искусства.
Шесть из них находится в центральных районах Москвы. «Мраморная скульптура «Похищение Прозерпины» в Большом Афанасьевском пер., созданная в начале XIX века Паоло Трискорни; бронзовый бюст Михаила Фрунзе на Суворовской площади работы Евгения Вучетича и Григория Захарова; бронзовый памятник Надежды Крупской скульпторов Белашовых на площади Сретенские Ворота; три произведения Николая Андреева: ограда и гранитная плита к памятнику Федору Гаазу в Малом Казенном пер., а также скульптура «Рабочий» из бетона, установленная в 1925 году на площади Крестьянская Застава», – сообщил глава города.
Как отмечает градоначальник, два памятника расположены на Ленинградском проспекте. Это гранитный бюст Константина Циолковского работы Сергея Меркурова и Исидора Француза, а также гранитный бюст Николая Жуковского, созданный Георгием Неродой. Девятый объект находится на Кутузовском проспекте, это бронзовый бюст Михаила Кутузова, созданный скульптором Николаем Томским и архитектором Львом Голубовским.
Собянин отметил, что в Москве уделяют много внимания сохранению и исторических богатств. За время действия комплексной программы реставрации действующей с 2011 года, в порядок удалось привести более 2 000 памятников архитектуры, открыты более 60 новых музеев, возрожден Северный речной вокзал, в старом промышленном здании создан Дом культуры «ГЭС-2». Причем, по словам Собянина, городские власти не планируют останавливаться на достигнутых результатах.
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