0
0
100
НОВОСТИ

В подвале букиниста в Британии нашли редкий оригинальный рисунок Винни-Пуха и Пятачка

21:30 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Редкий рисунок медвежонка Винни-Пуха и его друга Пятачка, сделанный английским художником и книжным иллюстратором Эрнестом Шепардом (1879-1976), найден в подвале букинистической лавки в Великобритании, где он пролежал в ящике стола около 60 лет. Об этом сообщила газета The Times.

Речь идет о рисунке, на котором два персонажа из книги английского писателя Алана Александра Милна (1882-1956) уходят в закат. Редкий рисунок принадлежал долгие годы букинисту Кристоферу Фойлу, который управлял сетью магазинов, носивших его фамилию. Фойл умер в августе прошлого года, а завернутый в кухонное полотенце рисунок нашла его вдова Кейти.

Как говорится в статье, вероятнее всего Шепард нарисовал двух героев известной во всем мире книги в 1958 году во время литературных обедов, которые ежегодно устраивал Фойл. На них читатели имели возможность лично познакомиться с создателями своих любимых произведений. The Times предполагает, что Шепард на той встрече повторил оригинальный рисунок заключительной сцены из книги про приключения Винни-Пуха, чего он не делал часто. Газета обращает внимание на то, что до этого был реализован лишь один рисунок этой сцены — это был оригинальный эскиз, который ушел в прошлом году с молотка за $220 тыс.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 25.08.2023
Украинские СМИ сообщили о появлении у ВСУ бригады для работы с морскими дронами
0
91
15:12 25.08.2023
Система ПВО уничтожила БПЛА в Калужской области
0
109
13:05 25.08.2023
ВМС КНР успешно испытали «самую мощную в мире» пушку Гаусса — СМИ
0
130
09:20 25.08.2023
Средства ПВО уничтожили над Калужской областью украинскую ракету С-200
0
143
09:00 25.08.2023
Украина ночью пыталась атаковать РФ 42 БПЛА, 9 уничтожены над Крымом, 33 подавлены
0
151
20:00 24.08.2023
Пентагон собирается подключиться к обучению украинских пилотов полетам на F-16 - NYT
0
224
14:00 24.08.2023
ВС РФ пресекли деятельность украинской ДРГ на херсонском направлении — МО РФ
0
242
12:00 24.08.2023
С 25 по 29 августа участники учений ОДКБ совершат перегруппировку в Белоруссию
0
260
18:50 23.08.2023
Президент Украины получил от военных просьбу усилить мобилизацию
0
329
17:00 23.08.2023
МиГ-29 не допустил нарушения госграницы РФ самолетом ВВС Норвегии над Баренцевым морем
0
334

Возврат к списку