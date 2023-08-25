В подвале букиниста в Британии нашли редкий оригинальный рисунок Винни-Пуха и Пятачка
21:30 25.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Речь идет о рисунке, на котором два персонажа из книги английского писателя Алана Александра Милна (1882-1956) уходят в закат. Редкий рисунок принадлежал долгие годы букинисту Кристоферу Фойлу, который управлял сетью магазинов, носивших его фамилию. Фойл умер в августе прошлого года, а завернутый в кухонное полотенце рисунок нашла его вдова Кейти.
Как говорится в статье, вероятнее всего Шепард нарисовал двух героев известной во всем мире книги в 1958 году во время литературных обедов, которые ежегодно устраивал Фойл. На них читатели имели возможность лично познакомиться с создателями своих любимых произведений. The Times предполагает, что Шепард на той встрече повторил оригинальный рисунок заключительной сцены из книги про приключения Винни-Пуха, чего он не делал часто. Газета обращает внимание на то, что до этого был реализован лишь один рисунок этой сцены — это был оригинальный эскиз, который ушел в прошлом году с молотка за $220 тыс.
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