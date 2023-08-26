Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Истринском районе
08:30 26.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории Москвы и Подмосковья, он был уничтожен средствами ПВО над Истринским районом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
«26 августа около 03:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области», — заявили в ведомстве.
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