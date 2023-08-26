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Мятежники в Нигере предложили покинуть страну послам ряда стран, в т.ч. США

08:40 26.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сформированный мятежниками Нигера Национальный совет спасения родины (НССР) во главе с генералом Абдурахманом Тчиани дал 48 часов послу США в Ниамее на то, чтобы покинуть страну. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники.

Кроме того, как затем передал телеканал Al Arabiya, мятежники также дали двое суток послу Кот д’Ивуара в Ниамее на то, чтобы покинуть страну.

Ранее лидеры мятежников, совершивших государственный переворот, выдвинули аналогичные требования к послам Франции и Нигерии в Ниамее, а также решили отозвать одобрение кандидатуры посла Германии и попросили его покинуть территорию Нигера в течение 48 часов.

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