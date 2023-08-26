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ВС РФ отразили пять контратак и заняли три опорных пункта на купянском направлении

08:50 26.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штурмовые подразделения Западной группировки войск на купянском направлении отразили пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заняли три опорных пункта. Об этом ТАСС сообщил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

«На купянском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Запад“ овладели тремя опорными пунктами, уничтожив около 40 военнослужащих противника. При этом отражено пять контратак силами до взвода каждая при поддержке бронетехники и состава 43-й, 44-й и 115-й отдельных механизированных и 68-й отдельной егерской бригады», — сказал Якимкин.

Также, по его словам, экипажи штурмовой и армейской авиации нанесли 14 ударов по скоплению живой силы противника.

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