Объемы экспорта в РФ могут сократиться на $40 млрд по итогам года — Клепач
09:00 26.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем экспорта в России по итогам 2023 года может сократиться на 8%, до $460 млрд, из-за роста цен. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач в кулуарах форума «Зерно Сибири».
«Экспорт в этом году существенно ниже, чем в прошлом, в прошлом году у нас было за $500 млрд, сейчас, наверное, выйдет 460, но все равно это достаточно существенное снижение. Это связано с ценами», — сказал Клепач.
По его словам, в настоящее время значительно снизился объем экспорта газа, нефти и нефтепродуктов. При этом, эксперт подчеркнул, что экспорт зерна не снижается. «По другим направлениям я считаю, что будет снижение, но ценовая динамика позволяет наращивать экспорт, и на 2024 год экспорт будет расти. Но рекорд 2021–2022 года мы не скоро побьем», — добавил собеседник агентства.
Главный экономист госкорпорации отметил, что одновременно со снижением экспорта увеличивается объем импорта в РФ. По его словам, импорт восстанавливается, и по прогнозам на 2023 год он превысит уровень двух предыдущих лет за счет восстановления логистики. При этом, уточнил Клепач, импорт стал дороже, так как изменились цепочки поставок.
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