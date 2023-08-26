В США F-16 отогнали самолет, приблизившийся к озеру, где отдыхал Байден
09:30 26.08.2023 Источник: РБК
Два истребителя F-16 Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и вертолет MH-65 Dolphin береговой охраны США перехватили гражданский самолет, который нарушил режим временного ограничения полетов возле озера Тахо в штате Невада, сообщается на сайте NORAD. По данным CNN, там сейчас отдыхает президент Джо Байден с семьей.
Истребители выпустили сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота, после чего самолет покинул запретную зону, уточнили в NORAD. РБК
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