В США F-16 отогнали самолет, приблизившийся к озеру, где отдыхал Байден

09:30 Источник: РБК

Два истребителя F-16 Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и вертолет MH-65 Dolphin береговой охраны США перехватили гражданский самолет, который нарушил режим временного ограничения полетов возле озера Тахо в штате Невада, сообщается на сайте NORAD. По данным CNN, там сейчас отдыхает президент Джо Байден с семьей.

Истребители выпустили сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота, после чего самолет покинул запретную зону, уточнили в NORAD. РБК