Глава МО Украины назвал неправдой сообщения о критике хода контрнаступления со стороны США
10:30 26.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Киев и Вашингтон обсуждали ход контрнаступления, но опроверг данные, что США якобы высказывали критику по этому поводу.
«Разумеется, мы вели серьезные дискуссии, но это не критика. Еще раз: критики не было. Это все неправда», — сказал он газете Bild. По его утверждениям, контрнаступление «идет по плану», который «был заранее обсужден с партнерами» Украины.
В статье не уточняется, на какие именно публикации отреагировал украинский министр.
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