Глава МО Украины назвал неправдой сообщения о критике хода контрнаступления со стороны США

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Киев и Вашингтон обсуждали ход контрнаступления, но опроверг данные, что США якобы высказывали критику по этому поводу.

«Разумеется, мы вели серьезные дискуссии, но это не критика. Еще раз: критики не было. Это все неправда», — сказал он газете Bild. По его утверждениям, контрнаступление «идет по плану», который «был заранее обсужден с партнерами» Украины.

В статье не уточняется, на какие именно публикации отреагировал украинский министр.