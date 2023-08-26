Южная Осетия призывает Грузию приступить к делимитации границы — Гаглоев

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цхинвал призывает Тбилиси приступить к совместной работе по делимитации и демаркации государственной границы между двумя странами. Об этом заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев в интервью ТАСС, приуроченном к 15-летию со дня признания независимости республики.

«Мы слышим заявления грузинских властей, что Грузия отказывается от силовых методов решения вопросов, но такие заявления мы слышали еще и в 2008 году от Михаила Саакашвили, поэтому цену этим заявлениям и словам мы прекрасно помним, — сказал он. — Вместе с тем, конечно, хочется отметить, что мы внимательно отслеживаем все процессы, которые происходят на территории Грузии, и призвали бы действующие власти Грузии перейти от таких заявлений к делам и приступить к совместной работе по делимитации и демаркации государственной границы между нашими странами».