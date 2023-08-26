Медведев рассказал, как принималось решение об операции по принуждению Грузии к миру
11:30 26.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специальных консультаций в руководстве РФ по поводу реакции на грузинскую агрессию 8 августа 2008 года не проводилось, альтернативы военному ответу не было и медлить было нельзя, рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, занимавший в тот период пост президента России, в интервью ТАСС.
«Другого варианта ответа в этот период уже не осталось. Я имею в виду военный ответ», — заявил он. Политик пояснил, что на тот момент грузинская сторона напала на Южную Осетию, жертвами этого нападения стали сотни людей, в том числе российские миротворцы.
«Если говорить о том, кто отговаривал — этот вопрос не стоял. Потому что между нападением, которое предприняла грузинская сторона, и принятием мною решения как верховным главнокомандующим прошло буквально несколько часов. И никаких специальных консультаций на эту тему не проводилось», — поделился замглавы СБ. «Есть агрессия, и есть ответ нашей стороны. Если бы медлили, то последствия были бы совершенно другими, и тогда военные действия продолжались бы гораздо дольше, несмотря на то, что военная машина Грузии была несопоставима с военной машиной РФ», — добавил он.
Комментируя признание РФ Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых государств, Медведев отметил, что этот вопрос обсуждался с членами Совета безопасности РФ, «взвешивали плюсы и минусы, и было принято подобное решение». «И оно прошло проверку временем, потому что, с одной стороны, стало отчасти неожиданным для международного сообщества, а, с другой стороны, ожидаемым, потому что все понимали, что иной дороги нет, что Россия будет вынуждена защищать эти две территории, вынуждена будет заключить с ними договор, разместить там базы и, по сути, стоять на защите их интересов, обеспечивая мир и спокойствие людей, которые живут в этих странах. Поэтому, несмотря на то, что это были непростые решения, эти решения выдержали проверку временем», — заключил политик.
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