Рост ВВП РФ по итогам 2023 года составит 2,7% — эксперт
12:00 26.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост ВВП в России по итогам 2023 года может составить 2,7% за счет увеличения потребительской активности в стране, объема инвестиций и развития промышленности. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач в кулуарах форума «Зерно Сибири».
«Наша оценка по росту ВВП в 2023 году — 2,7%. Во-первых, за счет потребления, растут услуги очень сильно. Инвестиции вырастут тоже где-то на 2,2%, промышленность растет неплохо, включая пищевку (пищевую — прим. ТАСС), машиностроение. Здесь восстанавливается не только оборонка, но и автомобилестроение, процентов 15, думаю, будет рост», — сказал Клепач.
По его словам, РФ в настоящее время активно развивает новые рынки сбыта с дружественными странами, включая договоренности, заключенные по итогам саммита Россия — Африка. «Я думаю, что будет выстраиваться логистика поставки и того же продовольствия не только для наших традиционных покупателей, [таких] как Египет, но и [для] других стран [Африки]. У нас все-таки есть серьезные перспективы роста экспорта и в Иран, Пакистан, Индию», — добавил собеседник агентства.
Рост ВВП России, по предварительной оценке Росстата, в II квартале 2023 года составил 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее Росстат улучшил оценку снижения ВВП РФ в I квартале 2023 года до уровня 1,8%.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников оценивал прогноз по росту ВВП РФ по итогам 2023 года выше 2%.
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