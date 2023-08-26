Бывший глава администрации Ельцина Сергей Филатов умер на 88-м году жизни
12:30 26.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший руководитель администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщил писатель Герман Садулаев в своем телеграм-канале.
«Сергей Александрович Филатов умер. Бывший руководитель администрации Ельцина. А для нас — бессменный организатор и вдохновитель „Липок“ (форум молодых писателей — прим. ТАСС). „Липки“ — уникальный литературный эксперимент. Едва ли не вся современная литература прошла через „Липки“, — написал Садулаев.
Он добавил, что у него остались только добрые воспоминания и благодарность Филатову.
Филатов Сергей Александрович родился 10 июля 1936 году в Москве. В 1964 году он окончил Московский энергетический институт (ныне Национальный исследовательский университет «МЭИ») по специальности «Инженер-электромеханик». С 19 января 1993 года по 15 января 1996 года занимал пост руководителя Администрации президента РФ Бориса Ельцина. Сменил в этой должности Юрия Петрова. В мае 1993 года распоряжением главы государства был введен в состав рабочей комиссии по доработке президентского проекта Конституции РФ. 3 июня 1993 года назначен представителем президента в Конституционном совещании.
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