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НОВОСТИ

Треть родителей недовольна качеством обучения в школе - опрос

13:00 26.08.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Опрос: в России 33% родителей недовольны качеством обучения в школе. Из них 8% полностью, а 25% скорее не удовлетворены. Результаты исследования сервиса SuperJob есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

22% респондентов ответили, что полностью удовлетворены качеством обучения в школе, в которую ходит их ребёнок. 45% опрошенных — скорее удовлетворены.

Отмечается, что в этом году число недовольных выросло на 4 п.п. по сравнению с 2020 годом. Качество обучения чаще не устраивает отцов (34% против 31% среди матерей). Тех, у кого есть вопросы к качеству преподавания, больше среди опрошенных старше 40 лет (34% против 28% среди более молодых родителей).

Ранее опрос показал, что в России 22% родителей школьников испытывают стресс перед 1 сентября.

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