Байден стал заложником Украины, это печально и для Вашингтона, и для Киева — Медведев
14:00 26.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден давно стал заложником Украины, будучи глубоко вовлеченным в украинский конфликт, это печально как для Вашингтона, так и для Киева. Такое мнение в интервью ТАСС и RT высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Он [Байден] туда [в украинский конфликт] вовлечен ментально, политически и экономически, что помимо интеллектуальных способностей вообще связало ему руки. Он превратился в заложника Украины. Это его политический курс, что очень печально и для самих США, и для Украины, которая из-за этого продолжает участвовать в этой тяжелой схватке, посылая огромное количество своих военнослужащих на верную смерть. И всему этому есть одна причина — глубочайшая вовлеченность семьи Байдена в украинские расклады», — сказал российский политик.
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