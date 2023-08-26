Байден стал заложником Украины, это печально и для Вашингтона, и для Киева — Медведев

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден давно стал заложником Украины, будучи глубоко вовлеченным в украинский конфликт, это печально как для Вашингтона, так и для Киева. Такое мнение в интервью ТАСС и RT высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Он [Байден] туда [в украинский конфликт] вовлечен ментально, политически и экономически, что помимо интеллектуальных способностей вообще связало ему руки. Он превратился в заложника Украины. Это его политический курс, что очень печально и для самих США, и для Украины, которая из-за этого продолжает участвовать в этой тяжелой схватке, посылая огромное количество своих военнослужащих на верную смерть. И всему этому есть одна причина — глубочайшая вовлеченность семьи Байдена в украинские расклады», — сказал российский политик.