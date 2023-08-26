Превосходство истребителей РФ над F-16 не даст Киеву изменить ход СВО — турецкий эксперт
15:00 26.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставки истребителей F-16 Украине не изменят ход специальной военной операции России из-за превосходства в воздухе над ними российских Су-35 и МиГ-31. Об этом заявил турецкий авиационный фотограф и исследователь Джем Догут.
По мнению Догута, преимущество Украины будет заключаться в авиационных боеприпасах, поставляемых западными странами. Он напомнил, что Запад передал Украине различные типы управляемых боеприпасов и крылатых ракет воздушного базирования. Украинские самолеты получили возможность стрелять этими боеприпасами, но, как считает эксперт, не смогли использовать это оружие в полной мере. Самое большое преимущество F-16, по мнению Догута, заключается в более эффективном использовании западных боеприпасов.
«Однако, как я уже сказал, если вы спросите, изменят ли одни F-16 ход войны, то я думаю, что нет. Потому что если мы посмотрим на другую сторону, то у них есть такие самолеты, как Су-35 и МиГ-31 в качестве перехватчиков. Радары этих самолетов превосходят F-16, которые будут закуплены у Нидерландов и Дании. Опять же, что касается ракет „воздух-воздух“, то у русских есть ракеты гораздо большей дальности. Если русские смогут хорошо использовать имеющиеся у них радары или самолеты раннего предупреждения и управления А-50, то теоретически они смогут охотиться за F-16», — приводит его слова газета Milliyet («Миллиет»).
Как поясняет Догут, при эксплуатации Киевом поставляемых Западом истребителей F-16 «необходимо активно использовать не только радары на борту самолетов, но и радары на земле». «Должны быть базы, на которых будут базироваться самолеты, и они должны быть защищены от возможных российских атак. А это не очень простые задачи», — добавил он.
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