Генералы НАТО могли убедить Украину изменить план наступления — Guardian
16:00 26.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военное руководство стран НАТО могло убедить украинское командование попытаться решить проблему застопорившегося наступления, изменив его стратегию. Об этом со ссылкой на источники сообщает британская газета The Guardian.
Издание напоминает, что в начале прошлой недели в районе польско-украинской границы главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный встречался с высокопоставленными западными военными, включая начальника штаба обороны ВС Великобритании адмирала Тони Радакина и командующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи. The Guardian пишет, что участники называли эту встречу «военным советом», на котором обсуждалось то, как решить проблему застопорившегося наступления ВСУ на российские оборонительные позиции. По словам британских источников, в результате встречи и предшествовавших ей консультаций с участием главы Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марка Милли, ВСУ могли изменить свою стратегию, сосредоточив усилия лишь на одном участке фронта.
«Думаю, вы видите, что сейчас они сфокусировались на запорожском направлении», — сказал один из собеседников издания.
Как ранее заявлял на своей странице в соцсети X («икс», ранее «Твиттер») сам Радакин, помимо украинского наступления участники пятичасовой встречи обсуждали «планы на зиму и на 2024 год».
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