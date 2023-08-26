ВС РФ пресекли деятельность украинской ДРГ в районе Урожайного в ДНР
17:00 26.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска обезвредили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Урожаное Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. <…> На южнодонецком направлении подразделения группировки войск „Восток“ во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки 31-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.
Конашенков также сообщил, что потери противника на южнодонецком направлении составили до 200 военнослужащих, танк, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства, а также 2 гаубицы Д-30.
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