ВС РФ пресекли деятельность украинской ДРГ в районе Урожайного в ДНР

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска обезвредили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Урожаное Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. <…> На южнодонецком направлении подразделения группировки войск „Восток“ во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки 31-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

Конашенков также сообщил, что потери противника на южнодонецком направлении составили до 200 военнослужащих, танк, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства, а также 2 гаубицы Д-30.