0
0
132
НОВОСТИ

ВС РФ пресекли деятельность украинской ДРГ в районе Урожайного в ДНР

17:00 26.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска обезвредили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Урожаное Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. <…> На южнодонецком направлении подразделения группировки войск „Восток“ во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили две атаки 31-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

Конашенков также сообщил, что потери противника на южнодонецком направлении составили до 200 военнослужащих, танк, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства, а также 2 гаубицы Д-30.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 26.08.2023
В ЕГЭ по истории в 2024 году включены задания, связанные с СВО и новыми регионами
0
46
17:30 26.08.2023
Украинские СМИ сообщили о столкновении двух МиГ-29 в Житомирской области
0
116
17:15 26.08.2023
"Роснефть" организовала плоггинг-забег в Москве
0
121
16:00 26.08.2023
Генералы НАТО могли убедить Украину изменить план наступления — Guardian
0
265
15:00 26.08.2023
Превосходство истребителей РФ над F-16 не даст Киеву изменить ход СВО — турецкий эксперт
0
301
14:00 26.08.2023
Байден стал заложником Украины, это печально и для Вашингтона, и для Киева — Медведев
0
386
13:00 26.08.2023
Треть родителей недовольна качеством обучения в школе - опрос
0
432
12:30 26.08.2023
Бывший глава администрации Ельцина Сергей Филатов умер на 88-м году жизни
0
447
12:00 26.08.2023
Рост ВВП РФ по итогам 2023 года составит 2,7% — эксперт
0
476
11:30 26.08.2023
Медведев рассказал, как принималось решение об операции по принуждению Грузии к миру
0
537

Возврат к списку