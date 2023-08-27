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ЕС планирует отправить в Западную Африку миссию, состоящую из военных и полицейских - СМИ

14:30 27.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз намерен начать военно-гражданскую миссию в странах западной Африки, чтобы помочь государствам региона в борьбе с террористами. Об этом сообщила немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на неназванные источники.

«Страны ЕС договорились осенью начать так называемую военно-гражданскую миссию в Гвинейском заливе, — утверждает газета. — Полицейские и солдаты, число которых еще точно не определено, будут размещены в Кот-д’Ивуаре, Гане, Того и Бенине».

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