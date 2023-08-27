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Мятежники в Нигере передумали высылать послов стран Запада - СМИ

17:00 27.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мятежники в Нигере планировали выслать не только посла Франции, которому предписано покинуть республику до понедельника, но и дипломатов других западных стран, однако в последний момент передумали, опасаясь международной изоляции. Об этом сообщила в субботу радиостанция RFI.

По ее данным, письма о необходимости покинуть страну были подготовлены МИД Нигера для посольств Германии и США, а также Кот-д’Ивуара и Нигерии вместе с таким же посланием для французского посла по указанию лидера путчистов генерала Абдурахмана Тчиани. Однако в последний момент их передумали отправлять на фоне разногласий в рядах высших армейских чинов, утверждает радиостанция. Высокопоставленные военные якобы признавали необходимость «дистанцироваться от Франции», однако призвали не ограничивать отношения с другими западными странами, «потому что у них есть интересы в Нигере» и «они нужны» стране, сообщает RFI.

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