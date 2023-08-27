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НОВОСТИ

Зеленский уверен, что Запад реструктурирует Украине долги

20:10 27.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что западные страны проведут реструктуризацию большей части внешних долгов страны.

«50 млрд [евро помощи] от стран ЕС — это большие деньги, но их не хватит. Но это не значит, что это единственные деньги, которые они дадут. Подарков нет, нужно к этому привыкать. Деньги — это ничто в сравнении с тем, что мы могли проиграть. Много долгов, я уверен, будут реструктурированы», — сказал он в интервью украинскому телеканалу «Рада». По словам Зеленского, значительную часть задолженности Украины составляют кредиты, которые придется возвращать через 30 лет.

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