Израиль атаковал аэропорт Алеппо, воздушная гавань выведена из строя

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по международному аэропорту Алеппо, в результате воздушная гавань выведена из строя. Об этом говорится в заявлении Минобороны арабской республики, переданном агентством SANA.

«Израильский противник совершил новую агрессивную акцию против Сирии и нанес в 04:30 (совпадает с московским — прим. ТАСС) ракетный удар по международному аэропорту Алеппо, — говорится в документе. — В результате была повреждена взлетно-посадочная полоса и нанесен материальный ущерб». Как уточнило Минобороны Сирии, атака последовала со стороны Средиземного моря.