В Кривом Роге прозвучали взрывы

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы прозвучали ночью в городе Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели». Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

В настоящее время в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось о работе системы противовоздушной обороны в данном регионе.