0
0
101
НОВОСТИ

ФСБ обвинила экс-сотрудника американского генконсульства в сборе данных об СВО для США

09:20 28.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ предъявила обвинение бывшему сотруднику генерального консульства США во Владивостоке гражданину России Роберту Шонову в сборе для США данных о ходе специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность информатора посольства США в Москве, бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке и гражданина России Шонова Роберта Робертовича. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством)», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, «с сентября 2022 года до момента задержания Шонов за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе специальной военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента Российской Федерации в 2024 году».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 28.08.2023
ФСБ планирует допросить двух дипломатов США в Москве по делу о сборе данных о ходе СВО
0
33
10:00 28.08.2023
Глава ПНЕ Ливии отстранил главу МИД из-за ее встречи с израильским коллегой — Reuters
0
49
09:44 28.08.2023
Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте уничтожения БПЛА
0
86
09:32 28.08.2023
В Кривом Роге прозвучали взрывы
0
101
09:05 28.08.2023
Десять самолетов уходили на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве — Росавиация
0
156
09:00 28.08.2023
Израиль атаковал аэропорт Алеппо, воздушная гавань выведена из строя
0
171
20:10 27.08.2023
Зеленский уверен, что Запад реструктурирует Украине долги
0
785
17:00 27.08.2023
Мятежники в Нигере передумали высылать послов стран Запада - СМИ
0
864
14:30 27.08.2023
ЕС планирует отправить в Западную Африку миссию, состоящую из военных и полицейских - СМИ
0
980
13:39 27.08.2023
Опознание тел погибших в результате авиакатастрофы в Тверской области завершено – СК РФ
0
1310

Возврат к списку