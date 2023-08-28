ФСБ обвинила экс-сотрудника американского генконсульства в сборе данных об СВО для США
09:20 28.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ предъявила обвинение бывшему сотруднику генерального консульства США во Владивостоке гражданину России Роберту Шонову в сборе для США данных о ходе специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность информатора посольства США в Москве, бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке и гражданина России Шонова Роберта Робертовича. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством)», — говорится в сообщении.
По данным ФСБ, «с сентября 2022 года до момента задержания Шонов за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе специальной военной операции, мобилизационных процессах в регионах России, о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента Российской Федерации в 2024 году».
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