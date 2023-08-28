Глава ПНЕ Ливии отстранил главу МИД из-за ее встречи с израильским коллегой — Reuters

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба отстранил от должности министра иностранных дел и международного сотрудничества в ПНЕ Наджлу Мангуш из-за ее встречи с израильским коллегой Эли Коэном. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление.

Отмечается, что в отношении нее было начато расследование.