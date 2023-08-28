Глава ПНЕ Ливии отстранил главу МИД из-за ее встречи с израильским коллегой — Reuters
10:00 28.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба отстранил от должности министра иностранных дел и международного сотрудничества в ПНЕ Наджлу Мангуш из-за ее встречи с израильским коллегой Эли Коэном. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление.
Отмечается, что в отношении нее было начато расследование.
НОВОСТИ
- 10:05 28.08.2023
- ФСБ планирует допросить двух дипломатов США в Москве по делу о сборе данных о ходе СВО
- 09:44 28.08.2023
- Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте уничтожения БПЛА
- 09:32 28.08.2023
- В Кривом Роге прозвучали взрывы
- 09:20 28.08.2023
- ФСБ обвинила экс-сотрудника американского генконсульства в сборе данных об СВО для США
- 09:05 28.08.2023
- Десять самолетов уходили на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве — Росавиация
- 09:00 28.08.2023
- Израиль атаковал аэропорт Алеппо, воздушная гавань выведена из строя
- 20:10 27.08.2023
- Зеленский уверен, что Запад реструктурирует Украине долги
- 17:00 27.08.2023
- Мятежники в Нигере передумали высылать послов стран Запада - СМИ
- 14:30 27.08.2023
- ЕС планирует отправить в Западную Африку миссию, состоящую из военных и полицейских - СМИ
- 13:39 27.08.2023
- Опознание тел погибших в результате авиакатастрофы в Тверской области завершено – СК РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать