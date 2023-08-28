ФСБ планирует допросить двух дипломатов США в Москве по делу о сборе данных о ходе СВО

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России планирует допросить двух сотрудников посольства США в Москве по делу россиянина Роберта Шонова, задержанного за сбор данных о ходе специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Шонов выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. «Планируется осуществить допросы указанных американских дипломатов, в связи с чем в адрес посольства США в Москве направлены соответствующие повестки», — сообщили в ФСБ.