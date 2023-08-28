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НОВОСТИ

В США не место идеологии «белого превосходства» - Байден

10:20 28.08.2023 Источник: Газета.Ru

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал остановить идеологию «белого превосходства» из-за очередного случая массовой стрельбы в стране. Об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном на сайте Белого дома.

«Пока мы продолжаем поиски ответов, но уже сейчас мы должны ясно и жестко сказать, что белому превосходству не место в Америке», — сказано в сообщении.

Байден также подчеркнул, что необходимо отказаться жить в стране, где темнокожие люди живут в страхе быть застреленными из-за цвета кожи.

27 августа мэр Джексонвилля (штат Флорида) Донна Диган заявляла, что в городском магазине Dollar General произошла стрельба. По ее словам, инцидент случился приблизительно в 13:00 (20:00 мск) субботы. На место происшествия прибыли экстренные службы, а также полицейский спецназ. Отмечалось, что информации о причине произошедшего, а также о числе раненых пока не приводится.  Газета.Ru

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